Diamantini guarda avanti. "Alla Lube si punta al massimo, qui non ci sono vie di mezzo»

Dopo il micidiale tour de force delle quattro partite giocate in soli 8 giorni, con annessi trasferimenti da Padova a Biella e ritorno a casa, la Lube sta sfruttando la settimana piena (leggasi priva di gare) per preparare al meglio la trasferta di Milano. Un impegno molto più arduo di quanto non dica la classifica. Dopo tre turni infatti l’Allianz è ultima con appena un punto, ma perché gli infortuni hanno massacrato il team di Piazza. Soprattutto quello di Porro che ha costretto la squadra a giocare senza l’alzatore titolare e la qualità del gioco ne ha risentito, in più nell’ultimo turno è stato indisponibile pure Dirlic (il colpo più importante dell’estate assieme all’infinito Kaziyski), nella scorsa stagione secondo bomber del torneo dietro Lagumdzija. Non sappiamo se l’opposto rientrerà per domenica, ma Porro dovrebbe esserci e con il baby talento le cose cambiano. In casa Lube ne ha parlato Enrico Diamantini, centrale titolare in questa fase complice anche un Anzani che sta cercando la miglior condizione atletica. "Andremo all’Allianz Cloud con l’obiettivo di vincere domenica – esordisce il 30enne di Lucrezia –, ma nessuno di noi pensa di trovare una squadra in disarmo per le defezioni o perché ha perso dei match. Dobbiamo concentrarci sulla nostra metà del campo, cercando di riproporre il livello di gioco fatto vedere con Piacenza e Perugia. Nel campionato sottovalutare una qualsiasi rivale equivarrebbe ad abbassare la guardia, l’esperienza insegna. In un torneo abbastanza livellato bisogna esprimersi sempre al massimo, è l’unico modo per limitare i passi falsi". Anche perché ne avete avuto la prova all’esordio con Monza. "Ci siamo trovati di fronte una Mint perfetta e si sa che la prima partita è sempre molto insidiosa, comunque avevamo lottato punto a punto in 2 set pur non esprimendoci al meglio. Gli uomini di Eccheli hanno fatto sudare anche Perugia nei singoli parziali, ma senza raccoglierne i frutti. Poi hanno espugnato Modena e Verona. Da anni la società brianzola propone prove brillanti e non è più una sorpresa. Noi abbiamo cambiato passo in Supercoppa, possiamo crescere e divertirci".

Come vive il ringiovanimento del team? Dopo tanti successi la fame di vittorie è la stessa? "Nello spogliatoio cambiano gli interpreti e le carte d’identità, ma sono sempre presenti talento e voglia di coronare gli obiettivi con il lavoro e la determinazione. Parliamo di un club che ha vinto tutto e punta ogni anno ad andare fino in fondo in ogni torneo. Alla Lube si punta al massimo, non ci sono vie di mezzo. Qui – conclude – nessuno sarà mai sazio dopo una vittoria perché ogni traguardo raggiunto ci motiverà in vista del prossimo obiettivo".

Andrea Scoppa