Diamantini: "I pugliesi stanno proponendo un buon gioco"

Incrocio numero 20 quello in arrivo contro la Gioiella Prisma Taranto, che partecipa alla SuperLega per il quarto anno di fila. La Lube finora ne ha vinti 16. I salentini risultano i peggiori del torneo per punti/set e per attacchi/set, sono secondi per ricezioni perfette ad ogni parziale. Alla vigilia ha parlato il centrale biancorosso Diamantini: "Al PalaMazzola non sarà una partita semplice perché Taranto sta proponendo una pallavolo migliore e noi già nell’andata abbiamo sudato parecchio in casa con loro. Dovremo essere impeccabili e concentrarci sui nostri meccanismi di gioco, se saremo bravi e concentrati il risultato voluto arriverà". Per i salentini ecco l’opposto americano Russell: "La Lube è una squadra di grande qualità con giocatori eccellenti quindi sarà una partita difficile. Hanno atleti forti sia tra i titolari sia tra le riserve. Dovremo saper controllare la loro pressione al servizio e spingere a nostra volta in questo fondamentale per rendere il gioco più agevole e poterli contrastare meglio. Speriamo di poter guadagnare qualche punto dalla partita. Nell’ultima sfida contro la Lube abbiamo giocato bene, sarebbe molto positivo ripeterci ai livelli mostrati nelle Marche".

an. sc.