Domani Verona-Lube: "Posta in palio molto alta"

Dopo 4 mesi di partite e 21 turni già disputati, domani termina la regular season della SuperLega 2023-2024. La Lube la concluderà a Verona scendendo in campo alle 18 contro la Rana nell’unico scontro diretto dell’ultima giornata, con i vicecampioni d’Italia quarti in classifica e gli scaligeri dietro una lunghezza e desiderosi di imporsi per effettuare quel sorpasso che (in caso di 3-0 o 3-1) farebbe godere del fattore campo nei playoff che scatteranno subito, mercoledì. Mai come stavolta la Lube può vedere stravolto l’accesso ai playoff proprio al fotofinish, perché la squadra di Blengini rischia di perdere addirittura 4 posizioni avendo tre squadre (pure Monza e Milano) ad un solo punto di distanza. E se dovesse davvero terminare settima poi dovrebbe vedersela con la corazzata Perugia.

In conferenza stampa il coach gialloblù Radostin Stoytchev ha parlato così della sfida: "L’anno scorso abbiamo giocato partite emozionanti contro Civitanova, che poi ha meritatamente vinto la serie dei quarti in gara5. Eravamo partiti indietro rispetto a loro, poi ci siamo avvicinati a livello di gioco. È sempre bello giocare queste partite e ho molto rispetto nei loro confronti. Le percentuali in ricezione sono paragonabili alle nostre, come danni subiti e positività, sono una squadra bilanciata con molte variazioni. Quest’anno siamo riusciti a vincere in casa loro, ma questo non vuol dire niente".

L’allenatore scaligero ha proseguito: "Civitanova potrebbe arrivare tra il terzo e il settimo posto, questo è il campionato italiano, in un’azione si può decidere tanto. Loro sono più esperti di noi, l’altro giorno hanno vinto una partita di Champions importante, ma dobbiamo pensare a noi. In questa fase del campionato siamo più orientati su di noi e sulla nostra preparazione mentale. Lavorando ogni giorno i nostri atleti iniziano ad acquisire più sicurezza e maturità per la gestione della partita e se questo succede in questa gara avremo allora buone chance. Turnover delle squadre che hanno già raggiunto gli obiettivi? Purtroppo, ci sono società che fanno così (riferimento a Perugia che giocherà a Milano? ndc), a noi è successo due anni fa quando due società sono andate a giocare con la seconda squadra. Chi si comporta in questo modo non può avere il mio rispetto, perché penso che lo sport debba rimanere giusto. Non posso sapere cosa succederà quest’anno, spero – spero conclude Stoytchev – che alla fine la classifica sia reale".

