Dopo la promozione. Yuasa, si separano le strade con Canella. Premiato Ortenzi

Ancora giorni di festeggiamenti e non solo in casa M&G Scuola pallavolo e Yuasa Battery a coronamento di una stagione indimenticabile con la SuperLega saldamente in tasca. Dopo la splendida festa con i tifosi organizzata dalla società e il riconoscimento di cittadini onorari da parte dell’amministrazione comunale, venerdì altro abbraccio di popolo ai beniamini della Yuasa Battery organizzato dagli "Skapigliati". Oltre 150 presenti nel cuore di Grottazzolina per festeggiare ancora con la squadra una stagione super ma anche abbracciando idealmente coloro che non proseguiranno il percorso con la Yuasa. Dopo l’ufficialità del saluto al bomber Bruening, la società ha ufficializzato sui propri canali il saluto al "centralone" Andrea Canella: le strade con lui si dividono, ma la società gli augura le migliori fortune per la prossima esperienza sportiva. Non solo festeggiamenti con i tifosi, ma anche riconoscimenti di alto livello ad esempio per coach Massimiliano Ortenzi. Proprio lo scorso weeekend coach Ortenzi ha ricevuto il prestigioso premio Pawl Harris Fellow dal Rotary Club Alto Fermano Sibillini, guidato dal presidente Michele Tarulli Un onore rotariano, conferito dal 1957, che riconosce l’impegno eccezionale in ambiti scientifici, culturali e sociali a beneficio della comunità. Un riconoscimento che premia il progetto targato M&G Scuola Pallavolo che, in 15 anni, ha coinvolto persone di tutte le età e background: uomini, donne, anziani, bambini, sportivi e intere famiglie. Un concerto di squadra e di sport a tutti i livelli che continua a consolidarsi ed allargarsi, anche grazie al festival dello sport "Sportiva-Mente" che ha avuto nel tarso pomeriggio di ieri ospite al Pala Grotta per una lecture show l’ex coach della nazionale italiana di pallavolo ma anche apprezzato scrittore e parlamentare della Repubblica Mauro Berruto. Ma non finisce qui, perché lo stesso Berruto oggi incontrerà i ragazzi di seconda e terza media degli istituti comprensivi di Falerone e Montegiorgio proprio per un dialogo aperto proprio con i più giovani. Non si ferma dunque qui il mondo M&G Scuola Pallavolo dunque anche in ambito Superlega, come dichiarato dal presidente Rossano Romiti in occasione della recente festa con i tifosi di lunedì scorso: "Stiamo lavorando attivamente dal 26 aprile in pratica perché c’è molto da fare e lo sappiamo bene". Nulla è lasciato al caso dunque e di carne al fuoco, nel mondo M&G, ce n’è moltissima.

Roberto Cruciani