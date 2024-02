È Chinenyeze l’Mvp di gennaio. "È un onore per il valore del torneo, ma conta solo essere utili alla Lube»

Quella della Lube a Trento è stata la classica sconfitta onorevole. A valle delle Dolomiti i biancorossi hanno steccato il primo set, ma gli altri tre li hanno giocati discretamente, tuttavia il match ha ribadito quanto l’Itas sia superiore a Civitanova in questa stagione. Anzi superiore un po’ a tutti dato che Michieletto e soci sono a 18 successi su 19 partite, capolisti di SuperLega con 8 punti di vantaggio su Perugia e hanno perso solo una volta a dicembre, mai peraltro in campionato (sì in Supercoppa, ma eravamo ad ottobre) contro una big.

Alla Lube è mancato qualcosa un po’ in ogni fondamentale per essere allo stesso livello dei campioni d’Italia, soprattutto in attacco, troppo poco il 40% seppur contro la miglior formazione a muro.

Come ha detto coach Blengini inoltre la differenza l’hanno fatta gli scambi lunghi, nei quali l’Itas è stata più lucida e spesso ha beffato la Lube con pallonetti. Chiaramente il giudizio sulla prestazione di Civitanova non può non tenere conto delle assenze. Mentre Trento era al completo e oltretutto a casa sua, la Lube oltre a Zaytsev non ha avuto a disposizione a sorpresa anche Nikolov per un fastidio alla schiena. Senza i due schiacciatori titolari diventa impossibile. Bottolo non ha sfigurato, anzi, ma ad esempio Yant è stato troppo fallace.

E se Lagumdzija, l’uomo acquistato per segnare i punti sporchi e magari cruciali, l’ultimo re dei bomber, gioca un’altra partita timida….A Trento non è stato un fattore Chinenyeze, ma proprio ieri la Lega lo ha indicato quale Mvp del mese di gennaio. Poco prima del fischio d’inizio della gara di domenica contro Cisterna, l’atleta riceverà all’Eurosuole Forum il riconoscimento ed è la seconda volta di fila che viene nominato un elemento biancorosso, a dicembre era stato Nikolov. Il miglior centrale delle Olimpiadi di Tokyo, vinte dalla sua Francia, ha reagito così alla bella notizia, rara per un centrale: "Vista la grande qualità della SuperLega, sono onorato di ricevere il premio di migliore tra i migliori per il mese di gennaio. Non me l’aspettavo. Per me è una grande soddisfazione perché in Italia è durissimo essere MVP e lo è ancor di più per un centrale, fatta eccezione per un fuoriclasse come Simon. In passato mi capitava sporadicamente, adesso festeggio questo riconoscimento grazie agli exploit ravvicinati contro Milano e Catania. L’abilità in attacco ha fatto la differenza. Gli attestati di stima sono graditi, ma ciò che conta è essere utile alla Lube".

