Ecco l’Itas Yuasa pronta a una sfida storica

E’ il giorno dei Campioni D’Europa al PalaSavelli. Alle ore 18 infatti scenderà sul taraflex sangiorgese l’Itas Trentino per affrontare la Yuasa Battery Grottazzolina. Un incontro che fino a qualche anno fa sembrava puramente utopistico ma che oggi si realizza veramente, merito della crescita costante del Volley targato M&G. Trento non ha bisogno di grandi presentazioni e non ha cambiato molto in organico: unico innesto rispetto allo scorso è quello del brasiliano Flavio Gualberto, centrale prelevato da Perugia, che farà coppia con Kozamernik nel sestetto guidato da coach Fabio Soli. Spina dorsale tutta italiana con Sbertoli, Michieletto, Lavia, Laurenzano e Rychlicki. In panchina molti giovani con la promozione in prima squadra degli azzurrini Pellacani (centrale) e Bristot (schiacciatore) oltre ad elementi esperti come Pesaresi, Bartha e Gabi Garcia, con Magalini ed Acquarone a completare il quadro delle seconde linee. Insomma pochi dubbi sulla forza di una assoluta corazzata. Per quello che riguarda Grottazzolina, sono vicini al rientro Fedrizzi e Petkovic seppur non ancora pronti a dare il loro contributo alla causa. Anche a Taranto la sfortuna è stata vicina ai ragazzi di coach Ortenzi con Antonov febbricitante e Schalk che ha avuto dei problemi nell’immediato pre gara, pur rendendosi molto utile poi in campo. Ovviamente guardando ai precedenti non ce ne sono con due ex di turno come Oleg Antonov in Trentino dal 2015 al 2017 e ovviamente Michele Fedrizzi, che a Trento è nato e cresciuto e che con l’Itas ha giocato dal 2008 al 2010 e dal 2013 al 2015 vincendo praticamente tutto. E non poteva essere che Michele Fedrizzi a presentare la sfida contro la sua Trento, per lui una gara speciale che al momento si deve però godere da bordo campo. "Sarà sicuramente una partita dura, come tutte, del resto, quest’anno. Dal canto nostro possiamo giocare sicuramente liberi. Mentre contro Taranto c’era un po’ di pressione per il fatto di dover portare a casa punti a tutti i costi, che magari ha giocato a nostro sfavore, domenica contro i campioni d’Europa secondo me possiamo giocare veramente liberi. Spero che il pubblico arrivi numeroso, per fare una piccola impresa e rubare qualche punticino o comunque ritrovare un livello di gioco che magari ci consentirà le prossime partite, se non per forza domenica, di portare a casa punti". Ancora una volta sarà possibile seguire la sfida su Volleyballtv. Botteghini ancora aperti questa mattina dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 ad inizio match.

Roberto Cruciani