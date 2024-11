Certezza Monza. Trappola Fenerbahçe. Eccheli: "C’è fiducia»

Caccia al bis in Champions League per la Mint Vero Volley Monza. La squadra brianzola, reduce dalla storica vittoria all’esordio assoluto nella massima competizione europea contro l’Olympiacos (oltre che dal primo successo da tre punti in Superlega con la Rana Verona), scenderà in campo oggi alle 17 a Istanbul contro il Fenerbahce. Denis Karyagin (ex di turno) e compagni una settimana fa si sono sbarazzati dei tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen in soli tre set e sono in vetta al girone a punteggio pieno. Un successo esterno permetterebbe a Monza di fare un grosso passo avanti verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Lo sa bene anche coach Massimo Eccheli: "La vittoria di settimana scorsa è stata una bella iniezione di fiducia per la squadra, oltre che un buon modo per cominciare questo percorso in Champions. Contro il Fenerbahçe vorremmo fare altrettanto bene, è un torneo che ci siamo conquistati sul campo e al quale tutti teniamo tantissimo". Gli fa eco il centrale Taylor Averill: "Dopo un inizio di stagione non dei migliori, adesso siamo in un momento in cui stiamo iniziando a trovarci come squadra, a definire la nostra identità e a mostrarla in campo. Il nostro obiettivo è migliorare un po’ alla volta e continuare a lottare".