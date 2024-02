Ermgroup San Giustino sfida la Plus Volleyball Sabaudia: difesa del secondo posto in Serie A3 maschile

SAN GIUSTINO – Ancora in campo la serie A3 maschile stasera alle ore 20,30 con la Ermgroup San Giustino che ospita al palasport di via Anconetana la temibile Plus Volleyball Sabaudia. L’obiettivo dichiarato dei padroni di casa allenati da Marco Bartolini è la difesa del secondo posto potendo contare sul sempre più concreto regista Jacopo Biffi. Con Aniello Mosca in panchina i laziali hanno cambiato marcia e ora marciano rapidi sfruttando le capacità dello martello polacco Jakub Urbanowicz. Per chi non potesse essere a bordo campo ci sarà la possibilità di seguire gratuitamente in diretta streaming la partita trasmessa sul canale youtube della Lega Pallavolo.

SAN GIUSTINO: Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L).

Arbitri: Alessio Lambertini (PR) e Claudia Angelucci (PI).