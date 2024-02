Esame in casa della capolista. Lube, servono punti per il terzo posto. C’è da superare l’ostacolo Trento

Nove mesi dopo gara5 della finale scudetto e il 3-0 che ha portato al passaggio di consegne del tricolore, la Lube stasera torna a Trento. Un San Valentino per innamorati della pallavolo, alle 20.30 (con diretta su RaiSport) quartultimo turno di regular season tanto stimolante quanto difficile per Civitanova. I biancorossi dopo quattro successi infatti devono vedersela contro l’Itas dominatrice della SuperLega con 49 punti, 8 in più di Perugia e 14 sulla Lube quarta e già sconfitta 0-3 all’andata dando una grande dimostrazione di forza e sicurezza. La sensazione che Trento suscitò allora fu quella di una squadra che si era sbloccata psicologicamente dopo la conquista dello scudetto. Addirittura il gruppo di coach Soli ha perso solo una volta in SuperLega, subito dopo il blitz all’Eurosuole Forum cadde a Modena, un girone fa. Rispetto all’anno scorso l’Itas non ha più un campione come Kaziyski (Mvp delle finali) ma è assai equilibrata. Per Civitanova dunque un ultimo turno infrasettimanale che rischia di ostacolare la rincorsa a Piacenza terza con un punto in più, ma gli emiliani hanno comunque la dura trasferta contro Verona in grande spolvero. Come già avvenuto a maggio Blengini dovrà affrontare i dolomitici senza Zaytsev, forfait pesante contro un collettivo che sa battere bene. All’andata Nikolov ebbe grandi difficoltà in ricezione e non giocò secondo e terzo set, steccò anche Lagumdzija (7 punti con 6/22), oggi l’opposto deve fornire risposte. Titolare Bottolo, chance importante non solo per il presente ma anche per scalare gerarchie interne in vista della rosa del futuro.

Analizzando le statistiche Trento è favorita ed è superiore a Civitanova in ogni voce, addirittura la migliore di tutti per punti/set, attacchi/set e muri/set, mentre la Lube è ottava in queste tre graduatorie. Di sicuro non è una partita nella quale i ragazzi di Blengini possono permettersi alti e bassi. Sul taraflex tante stelle e parecchi degli azzurri che hanno spinto l’Italia in vetta al mondo un anno fa. Michieletto, Mvp all’andata, è in assoluto lo schiacciatore migliore del campionato per medie comparate.

Le formazioni

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Podrascanin e Kozamernik; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Nelli, Cavuto, Magalini, D’Heer, Berger, Pace. All. Soli.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Cremoni, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa