Esame Savino Del Bene. Che duello contro Novara

Gli esami non finiscono mai. Dopo il netto successo di mercoledì scorso in Cev Champions League contro le tedesche dello Stuttgart e il primo posto solitario nella Poule, e la decima vittoria consecutiva fra campionato e Coppa, nell’ultima giornata del girone di andata della A1 la Savino Del Bene è chiamata oggi a un nuovo big match. Alle 15.30 (diretta Rai 2 e vbtv) sarà infatti impegnata al Pala Igor Gorgonzola contro il Novara. In classifica Scandicci è ancorato matematicamente al secondo posto, Novara è quarto a -4 dalle biancoblù e a -3 dal Vero Volley Milano (terzo) che, in caso di vittoria da tre punti, potrebbe superare in virtù del miglior quoziente set.

Al tempo stesso, però, se Novara dovesse perdere potrebbe essere sorpassato da Busto Arsizio qualora quest’ultimo dovesse imporsi sulle neopromosse friulane del Talmassons nella partita che si è giocata ieri sera in casa loro. Questo fa capire l’importanza del match e di come le piemontesi affronteranno la gara agguerrite con l’obiettivo di vincere. Gaspari lo conferma: "Mi aspetto una partita nervosa sul piano del gioco. Novara ha una rosa molto valida. Se recupererà i tanti infortuni diventerà un brutto cliente per tutti". Va aggiunto che, come la Savino Del Bene, anche Novara esce galvanizzato dalla recente partita di Cev Cup che ha vinto per 3-0 contro le polacche del Lodz guadagnandosi così l’accesso ai playoff di Coppa. Quattro le ex di questa partita: con la maglia biancoblù la capitana Britt Herbots che ha giocato a Novara dal 2020 al 2022; sul fronte opposto, invece, Francesca Villani, scandiccese fino allo scorso mese di settembre; la tedesca Hanna Orthmann (nella stagione 2021-22) e Alessia Mazzaro (2018-19). Rispetto al roster della passata stagione la squadra piemontese affidata a Lorenzo Bernardi, dopo aver confermato le registe Bosio e Bartolucci, i liberi Fersino e De Nardi, la centrale Bonifacio e le laterali Akimova e Orthmann, ha ingaggiato altre pedine di valore come le due schiacciatrici ex Il Bisonte, Ishikawa e Alsmeier, la centrale serba campionessa iridata Aleksic e l’opposto russo Tolok.

Franco Morabito