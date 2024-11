Euforia Milano. Missione a Innsbruck. Piazza: "Voglio punti»

Sono partiti ieri all’alba in pullman i ragazzi dell’Allianz Milano, con destinazione Innsbruck. Oggi scenderanno infatti in campo, alle 18, per la prima trasferta di Champions League, contro l’Hypo Tirol nel secondo match della Pool C. I meneghini, una settimana fa, hanno raccolto la prima e sofferta vittoria in Coppa contro il Roeselare. Arrivano all’incontro con piena fiducia grazie soprattutto alle tre vittorie di fila della Superlega. L’allenatore ha sfruttato la panchina più lunga a disposizione quest’anno, ruotando quasi tutti i giocatori del roster, a partire dagli schiacciatori per finire con il libero. Da capire, quindi, se scenderà in campo la stessa formazione vista domenica contro Padova o se avrà spazio chi ha giocato meno come Larizza, Otsuka o Gardini. "In Champions League non esistono partite facili o dall’esito scontato - dice coach Piazza - lo abbiamo visto la scorsa settimana affrontando lo squadrone belga, lo vedremo in Austria contro un’altra bella squadra. Vogliamo tornare da questa trasferta con un bel malloppo, poi vedremo di che entità sarà". Sulla panchina degli austriaci, k.o nella prima giornata contro i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, c’è inoltre una guida che conosce bene la Superlega, ovvero coach Lorenzo Tubertini.