Ex Vis Pesaro e Vismara, sarà il vice allenatore. Segarelli al Napoli

Gianluca Segarelli è il vice del nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona. Soddisfatto il Vismara del presidente Flavio Parlani: "Tutta la società Sportiva del Vismara Calcio fa i complimenti ed un grande in bocca al lupo al mister Gianluca Segarelli (foto) che sarà il vice allenatore del Napoli con Francesco Calzona fino alla fine del campionato in corso ed alla vigilia dell’importantissimo match di Champions League con il Barcellona. Siamo tutti felici per questa sua brillante carriera da allenatore. Avendolo conosciuto molto bene, in quanto ha allenato per alcune stagioni i ragazzi del nostro settore giovanile dove si era fatto apprezzare per la sua preparazione, rapporto umano che riusciva ad instaurare con i ragazzi e per la sua simpatia. Dopo l’importante qualificazione agli Europei con la Slovacchia, un’ulteriore soddisfazione per Gianluca". Segarelli nel ruolo di centrocampista ha avuto una brillante carriera conquistando la Serie A col Cesena. Ha giocato al fianco di Gattuso con mister Maurizio Sarri. Giocò nella Vis Pesaro per cinque anni dal 1998 al 2003 tra C2 e C1, lasciando nell’ambiente biancorosso (vive a Pesaro da allora), oltre a successi come la storica vittoria del campionato di serie C2 nello spareggio di Arezzo con il Rimini, anche l’esempio di bravissima persona e ottimo professionista.

am.pi.