Final Four di Coppa Italia femminile volley: tabellone e orari tv

Trieste, 16 febbraio 2024 – Il clou del weekend della pallavolo italiana sono senza ombra di dubbio le Final Four di Coppa Italia femminile targate Frecciarossa, che si svogeranno sabato 17 e domenica 18 febbraio al PalaTrieste. Si partirà con la sfida in programma domani alle 15 (match in diretta streaming su Rai Play e Volleyballworld.tv), tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Reale Mutua Fenera Chieri 76’. La compagine veneta, che si è imposta nelle ultime quattro edizioni della coppa, è ovviamente la squadra da battere, ma Chieri – che si è guadagnata un biglietto per Trieste battendo l’Igor Gorgonzola Novara 3-1 – scenderà in campo con l’intenzione di infliggere alla Prosecco Doc Imoco la prima sconfitta stagionale. Tre ore più tardi, alle 18 (match in diretta streaming Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport) avrà invece luogo la seconda semifinale, quella che vedrà contrapposta l’Allianz Vero Volley Milano, principale antagonista di Conegliano per la vittoria finale, alla Savino Del Bene Scandicci, che assieme a Chieri punterà al ruolo di sorpresa della due giorni triestina, la quale si concluderà con la finale in programma domenica alle 14.15. Quando a Trieste saranno già arrivati i primi verdetti, e più precisamente domani sera alle 20.30 (diretta su Volleyballworld.tv), andrà anche in scena il recupero della sfida della quindicesima giornata di Serie A1 Tigotà tra la Trasportipesanti Casalmaggiore e l’Igor Gorgonzola Novara, inizialmente programmata per il 7 gennaio e rinviata per la convocazione in Nazionale Under 20 di Linda Manfredini, centrale classe 2006 in forza alla Trasportipesanti.

Le gare della 9^ giornata di ritorno della SuperLega maschile

Nel weekend continuerà invece la corsa della SuperLega maschile, targata Banca Credem e giunta al 9° turno del girone di ritorno della regular season, che sarà inaugurato da due anticipi in programma domani, sabato 17 febbraio: si partirà con la sfida in programma alle ore 17.30 (match in diretta su Volleyballworld.tv), tra la Mint Vero Volley Monza e la Farmitalia Catania, che andrà alla ricerca in Brianza di punti pesanti in chiave salvezza. Punti salvezza li cerca però anche la Gioiella Prisma Taranto che, mezz’ora più tardi, alle ore 18 (match in diretta su Volleyballworld.tv), andrà a far visita a Gas Sales Bluenergy Piacenza, attualmente terza in graduatoria ma reduce dal ko rimediato al tie-break contro Monza. Non certo un impegno semplice per la formazione pugliese, al pari di quello che attende la Pallavolo Padova, la quale – domenica 18 febbraio alle ore 16 (match in diretta su Volleyballworld.tv) – ospiterà la Sir Susa Vim Perugia, fresca vincitrice della Coppa Italia e seconda in classifica dietro ai campioni d’Italia dell’Itas Trentino, i quali scenderanno in campo alle 18 (match in diretta su Volleyballworld.tv) per sfidare il Valsa Grooup Modena e ipotecare il primo posto al termine della regular season. Modena in classifica è invece braccata dal Cisterna Volley, che alle 18 (match in diretta su Volleyballworld.tv) sarà impegnato sul campo della Cucine Lube Civitanova. Il turno si chiuderà poi con la gara in programma alle 19 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv e televisiva su Rai Sport) tra l’Allianz Milano e la Giovanni Rana Verona.