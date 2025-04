Finale Scudetto: Numia Vero Volley Milano sfida Prosecco Doc Imoco Conegliano

Inizierà mercoledì 16 aprile l’attesissima finale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano (per la terza volta). Le pantere, dopo aver visto interrompersi la serie di cinquanta vittorie consecutive tra tutte le competizioni, si sono vendicate con l’Igor Gorgonzola Novara, centrando il pass per l’ultimo atto dei playoff per la settima volta di fila. Saranno loro le favorite, anche se proprio quel ko in Piemonte in gara-2 ha di fatto dimostrato che nessuno è imbattibile. Paola Egonu e compagne comunque sanno che ci vorrà un’impresa per conquistare il tricolore e anche “solamente” arrivare alla bella confermando il fattore campo sarebbe un successo.

L’unico modo per giocarsela e sognare in grande è ragionare di partita in partita a cominciare appunto da gara-1 che andrà in scena al PalaVerde di Villorba (Treviso) tra meno di una settimana. Il secondo episodio della serie, sabato 19, si disputerà in un Forum di Assago che si preannuncia già tutto esaurito per una sfida che potrebbe risultare decisiva. Come successo nelle ultime due sfide di stagione regolare, il Consorzio ha deciso di trasferirsi in casa dell’Olimpia Milano. L’obiettivo deve intanto essere quello di vincere almeno una di queste due partite e riportare Conegliano al Forum per gara-4 venerdì 25 aprile. L’eventuale bella sarebbe in Veneto domenica 27, mentre una settimana più tardi la rivincita sarà in semifinale di Champions League, a Istanbul.