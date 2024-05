Francia travolta. Egonu: "Adesso siamo tornate"

ITALIA

3

FRANCIA

0

(25-15, 25-14, 25-14)

ITALIA: Orro 4, Danesi 9, C. Bosetti 7, Egonu 13, Lubian 8, De Gennaro L. Cambi, Antropova 2, Fahr 6, Bonifacio 1, Fersino, Degradi 2. N.e: Nervini L. All. Velasco

FRANCIA: Cazaute, Bauer 3, Gicquel 3, Haewegene 3, Sylves 3, Stojiljkovic, Gelin L. Schalk 1, Rotar 4, Ndiaye 4, Olinga Andela 2. N.e: Giardino L., Fanguedou, Respaut. All. Rousseaux

Arbitri: Luo (Chn) e Ali Jafaar (Brn)

Note: durata set: 21’, 20’, 19’. Italia: 6 a, 5 bs, 10 mv, 18 et. Francia: 0 a, 6 bs, 1 mv, 23 et.

Buonissima la prima, l’avversaria non era certo una corazzata, ma più che vincere 3-0 con parziali bassi l’Italia non poteva certo fare. Il ritorno della vecchia guardia porta all’Italvolley di Velasco una vittoria netta che fa bene al ranking e una serie di sorrisi che fanno bene al morale. Paola Egonu titolare in diagonale con Orro, Sylla in banda con Bosetti, Lubian e Danesi al centro, De Gennaro libero: con questo sestetto Velasco ha iniziato e ha insistito, ieri a Macao c’è stato spazio anche per il doppio cambio con Cambi e Antropova, ma non c’è mai stato neanhce per un attimo il dubbio che la partita potesse sfuggire dalle mani delle azzurre, troppo superiori alle avversarie.

E se Paola Egonu si è lasciata andare a un "io e le ragazze siamo tornate" a fine gara, la verità è che questa partita è il vero passo di partenza del nuovo ciclo. Come confermano le parole di Myriam Sylla, ex capitana azzurra: "Quando sono scesa in campo quello che credo abbiamo ripensato tutte, è stato giocare la prima volta di nuovo tutte insieme".

Quando leggerete queste righe l’Italia avrà già affrontato la Repubblica Dominicana (stamattina dalle 6,30), alla stessa ora sabato la sfida al Brasile, domenica alle 13.30 chiusura contro le padrone di casa della Cina.

d.r.