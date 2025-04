Gara5 a Perugia: Lube sogna la rimonta come nel 2019

Gara5 a Perugia fa riaffiorare il ricordo di quella memorabile del 2019 quando Sir e Lube erano in finale. Civitanova vinse 2-3 festeggiando il 5° Scudetto, il primo di tre consecutivi e uno dei più emozionanti perché la squadra di De Giorgi stava perdendo 2-0 quella sera. Ed era reduce da 7 finali perse in due stagioni. I giocatori di Medei ci credevano dopo gara2 e alle parole sono seguiti i fatti, così oggi la Lube oggi sogna un’altra rimonta, finora nella storia della A1 in 8 circostanze un team ha saputo ribaltare da 2-0 a 2-3 e in tre casi c’è riuscita Civitanova, l’ultima nei quarti del 2023 contro Verona. In questa serie non c’è stato un vero padrone. La Lube gioca meglio, è più continua, equilibrata e mostra più alternative utili, però l’unica voce finora a senso unico è stata quella dei muri: i biancorossi ne hanno fatti di più in ogni incontro. Nelle ultime tre gare inoltre hanno sempre commesso meno errori. Le squadre sono state vicine come rendimento in ricezione e Perugia è stata costante in attacco (minimo 48% e massimo 53%). Stupisce che abbia fatto più ace da gara2 in poi, mentre nel primo atto, quello vinto più facilmente, ne aveva fatti più la Lube. In una gara5 comunque saltano schemi e pronostici, contano soprattutto difesa, coraggio e freddezza nei momenti chiave.

an. sc.