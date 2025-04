GIOMBINI, ESORDIO AMARO. Loreto passa senza pietà. Per Falconara sono guai

0

LORETO

3

PARZIALI: 19-25, 23-25, 21-25

VOLLEY GAME T-TRADE GROUP : Galdenzi 6, Ionna, Recanatini, Gucciardi 5, Mengoni 2, Ricci 1, Greganti 2, Magini 11, Silvestrelli 17, Andreanelli, Sabbatini, Ravellino (L), Ausili. All. Giombini

NOVAVOLLEY LORETO 2014: Marchetti, Martusciello, Vecchietti, Zazzarini 4, Campana 3, Torregiani 25, Alessandrini 6, Ujkaj 8, Sassi 5, Dignani (L), Papa Nobili. All. Iurisci.

ARBITRI: Catena e Salvatore

Secondo successo consecutivo per Loreto che sbanca nettamente Falconara. Per i padroni di casa - esordio amaro per coach Giombini, ex Loreto, sulla panchina falconarese - continua la serie negativa. Partita autoritaria dei neroverdi di coach Iurisci che tengono l’inerzia del match dalla propria parte. Top scorer e mvp capitan Torregiani autore di 25 punti compresi 2 muri. Peri locali doppia cifra per i due mancini Silvestrelli e Magini. Ottima la prova a muro di squadra dei loretani ben 11 ben distribuiti tra tutti gli effettivi.