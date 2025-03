Giulianelli plaude alla Lube: "E da domani godiamoci i playoff"

Nelle ultime edizioni dei playoff il patron Fabio Giulianelli è spesso intervenuto nei momenti più critici, per strigliare la sua Lube. Tra l’altro con ottimi esiti, basti pensare alla clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 nella serie con Verona dei quarti di finale 2023. Alla vigilia di gara1 dei quarti contro Milano (ore 17 Eurosuole Forum, ci sarà anche la diretta streaming su Rai Play), l’amministratore delegato del Gruppo Lube manifesta serenità come poche altre volte. Questa Lube 2024-2025 gli piace proprio. E la sorprendente stagione fatta finora dai giovani biancorossi di Medei, con la conquista della Coppa Italia, il record di imbattibilità interna e il terzo posto in classifica con 6 punti in più rispetto al precedente campionato, gli hanno infuso soddisfazione, nonché fiducia per il prosieguo.

Giulianelli, domani cominciano i playoff 2025 contro l’Allianz Milano. Ne ha vissuti tanti, c’è qualcosa di diverso questa volta?

"È sempre una grande ed entusiasmante avventura – risponde – forse in passato avevamo più da perdere perché favoriti. C’era più stress, anche troppo".

Stavolta la Lube, giovane e magari un po’ inesperta in gare dove l’esperienza conta, non è favorita, è una sorta di mina vagante con grande entusiasmo. Dove può arrivare?

"Abbiamo fatto bene finora, non lo so dove potremo arrivare. Di certo ce la godiamo, ci divertiamo. Ad inizio stagione dissi che ogni vittoria sarebbe stata una conquista e lo ribadisco oggi, prima della fase clou".

Cosa le è più piaciuto da ottobre ad oggi?

"Che il team è cresciuto tecnicamente e soprattutto come gruppo. Raramente abbiamo avuto, come adesso, il gruppo così superiore al singolo".

Coach Giampaolo Medei l’artefice?

"E’ un gran lavoratore, un tecnico che non vive di luce propria ma di luce Lube. Ci sentiamo ogni giorno, talvolta ci confrontiamo anche in modo aspro, ma di base c’è e ci sarà una profonda stima reciproca".

Parliamo di Milano, avversaria scomoda?

"Eh sì è una squadraccia, ha ottime individualità e ci darà filo da torcere. Però l’importante sarà rimanere noi stessi".

E la Lube potrà godere dell’Eurosuole Forum in tre gare su cinque. Come spiega l’incredibile apporto del fattore campo in questa stagione?

"Veramente pazzesco il record di imbattibilità. È come se i tifosi siano anche loro protagonisti, parte delle vittorie casalinghe. Abbiamo la tifoseria più partecipe e aggiungo una delle più educate della SuperLega. Un nostro vanto".

Da domani tutti di rosso i supporters sulle gradinate del palazzetto civitanovese, quindi anche lei?

"Io c’ho il rosso del dentro, il rosso del fuoco".

E stavolta niente strigliata, sembra innamorato di questa squadra...

"Non servirà – conclude – sono sereno e fiducioso".