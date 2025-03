Volley Superlega: la corsa verso lo scudetto. Sir-Civitanova, prima semifinale sabato 5. Il presidente Sirci: "È come il derby d’Italia»

di Alberto AgliettiPERUGIALa situazione è definita nella semifinale dei play-off scudetto di pallavolo maschile, giocherà la prima gara in casa sabato 5 aprile la Sir Susa Vim Perugia che dà appuntamento ai tifosi al palasport di Pian di Massiano alle ore 20,30. Nella serie che si gioca al meglio delle cinque partite, i campioni d’Italia affronteranno la storica rivale Civitanova Marche, una riedizione del confronto che per anni era stato il duello per il titolo. Tra l’altro, le due squadre sono le uniche ad aver vinto qualcosa in questa stagione: i block-devils hanno alzato la Supercoppa italiana mentre i marchigiani hanno conquistato la Coppa Italia. Cresce di giorno in giorno l’entusiasmo, come conferma il presidente Gino Sirci: "C’è grande attesa, noi siamo molto felici di giocarci questa semifinale con Civitanova Marche e di essere ancora una volta al vertice del volley nazionale. Questo sarà l’ennesimo derby d’Italia tra due città vicine geograficamente, e in campo sarà l’ennesima battaglia tra due squadre che ambiscono alla leadership. Sarà certamente un grande spettacolo a cui chi ama la pallavolo non può rinunciare".

La vendita dei biglietti è già cominciata e proseguirà fino al giorno del match. Gara-due si giocherà in trasferta domenica 13 aprile, mentre gara-tre di nuovo al palasport di Pian di Massiano mercoledì 16 aprile. Nel frattempo, lo staff tecnico del club bianconero cerca di innalzare il livello di rendimento delle performance come ha spiegato il responsabile sanitario Giuseppe Sabatino: "Noi ragioniamo in termini di perfezionamento, l’intero gruppo squadra deve andare nella direzione del raggiungimento dell’obiettivo massimo, che si raggiunge perfezionando ogni settore. In una squadra vincente non bastano solo gli atleti, ma ci devono essere tanti settori, tecnico, sanitario; tutte le componenti devono essere vincenti". Tra le altre figure che appaiono di meno all’interno del club c’è la dottoressa Silvia Santucci, esperta in nutrizione clinica e sportiva, che ha detto: "Noi lavoriamo singolarmente su ogni atleta, ci sono tante variabili da prendere in considerazione, i percorsi nutrizionali sono cuciti addosso ad ognuno di loro. L’allenamento conta sul calcolo delle calorie; è il muscolo che ci dà il calcolo del metabolismo basale, si valuta come nutrire quel muscolo. Il programma di alimentazione è sempre coordinato con quello dell’allenamento".