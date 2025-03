A2 femminile. "Cbf Balducci, organico di qualità. Dalle ragazze ottime risposte»

"Dispongo di una rosa competitiva e questo è stato confermato ancora una volta". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, commenta la vittoria (3-0) su Cremona dopo avere impiegato giocatrici che non sono state spesso schierate nella formazione titolare. "È stata l’ennesima prova – aggiunge il tecnico – che il livello rimane sempre altissimo chiunque stia in campo e per questo devo ringraziarle, perché lo fanno sempre in maniera esemplare. Credo molto in queste situazioni perché ritengo che creano fiducia poi di chi magari solitamente non parte sempre titolare, è importante dare fiducia e minutaggio a chi parte dietro. Nelle ultime partite abbiamo quasi sempre iniziato in un modo e spesso finito in un altro".

L’altro giorno si è disputata l’ultima gara casalinga della Pool Promozione. La giovane palleggiatrice Safa Allaoui è stata premiata come Mvp del match. "Nel primo set – racconta – ero un po’ agitata, poi mi sono tranquillizzata anche grazie alle compagne ed è andato tutto per il verso giusto". La squadra ha vinto un’altra gara ed è oramai certa della seconda posizione nella Pool Promozione e quindi dei playoff per contendere l’ultimo posto disponibile per salire nell’A1. "Adesso – dice Allaoui – arriva il bello con i playoff e non vediamo l’ora, lavoriamo ogni giorno in palestra per arrivare bene a questa fase".

Domani a Busto Arsizio si chiuderà la Pool Promozione e il 6 aprile inizieranno i playoff. La centrale Federica Busolini tira le somme. "Siamo in una scia molto positiva – spiega – e cerchiamo di rimanervi. Contro Cremona abbiamo faticato, però è emersa una chiave importante perché riusciamo a venire fuori nonostante le difficoltà che possono esserci e le varie complicazioni in cui l’avversario può metterci".