Una tegola si abbatte sulla Lube. Balaso si frattura la mano destra. Un grosso guaio per i playoff

Sulla Lube è piombata una bruttissima notizia mentre ancora si godeva la qualificazione e il ritorno in semifinale. Nell’allenamento pomeridiano di ieri Fabio Balaso ha riportato la frattura spiroide del quarto metacarpo della mano destra. Una tegola micidiale, ad una settimana dall’inizio dei match contro Perugia. Il libero biancorosso e della Nazionale si è infortunato in uno scontro fortuito di gioco con un compagno, di fatto finendogli sulla schiena. Subito Balaso è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici nella Clinica Villa Pini e le radiografie hanno emesso la sentenza peggiore. Lo staff medico della Lube non ha fornito tempistiche sul suo ritorno, ma per Medei purtroppo non ci sono speranze di averlo durante questa serie. Per frattura spiroide si intende quando la rima di frattura forma una spirale intorno all’osso, in genere è la conseguenza di un trauma in torsione. Ogni persona ha tempi di recupero diversi ma generalmente ci vogliono almeno 3 settimane, con immobilizzazione tramite tutore o gesso, per guarire (e possono diventare 3 mesi se la frattura è scomposta o richiede l’intervento chirurgico). Una mazzata perché alla Lube viene a mancare il pilastro della difesa proprio contro la formazione campione d’Italia e più forte di tutti al servizio.

Da ieri ufficiali date e orari dei primi tre incontri. Il nuovo scontro con la Sir verrà aperto il 5 aprile alle 20.30 al PalaBarton (con diretta sia su Rai Sport che su Dazn). Una settimana dopo, sempre di sabato, gara2 all’Eurosuole Forum con insolito orario alle 18 (ancora Rai Sport). Il terzo confronto andrà in scena mercoledì 16 aprile alle 20.30 nel capoluogo umbro e potrà essere seguito su Dazn.

Andrea Scoppa