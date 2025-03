Balaso costretto all’operazione. La Lube perde il suo capitano

Sarà necessaria l’operazione per Fabio Balaso. La Lube ieri ha comunicato un aggiornamento sulle condizioni del capitano dopo l’infortunio occorsogli venerdì in allenamento. Le radiografie avevano evidenziato la rottura del quarto metacarpo della mano destra e, assieme all’atleta, lo staff sanitario ha concordato un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura. L’operazione sarà eseguita martedì a Modena dall’equipe del professor Luigi Tarallo. L’infortunio al libero della Lube e della Nazionale italiana si è verificato durante uno scontro di gioco accidentale con un compagno all’Eurosuole Forum e, sebbene il club attenderà che il 29enne finisca sotto i ferri per indicare tempi di recupero, purtroppo la stagione di Balaso appare terminata.

Come già scritto nell’edizione di ieri, ogni persona ha tempi di ripresa diversi ma generalmente ci vogliono almeno tre settimane per guarire mediante immobilizzazione (tutore o gesso) se la rottura è "normale", mentre possono diventare due mesi o anche di più se la frattura è scomposta o comunque particolarmente complessa, come probabilmente in questo caso. La SuperLega termina l’11 maggio, il 10 per chi disputerà i Playoff 3°Posto.

Non ci voleva proprio, perché Medei perde uno dei giocatori cardine, di sicuro il più bravo di tutti in fase difensiva. Un giocatore capace di salvare almeno 1-2 attacchi impensabili ogni set, negando punti ai rivali e dando a Boninfante chance in più. Inoltre verrà a mancare nel momento apicale della stagione, nella serie di semifinale contro Perugia, la formazione campione d’Italia, strafavorita per vincere il tricolore e che ha fatto più ace di tutti in regular season.

Civitanova peraltro non è nuova a queste sfortuna, due anni fa perse Zaytsev in gara3 della finale tricolore contro Trento per una lesione muscolare. Il posto del capitano verrà preso dal libero di riserva, Francesco Bisotto. Il giocatore, classe 2002, non ha grande esperienza visto che è alla seconda stagione in SuperLega, ma se nelle primissime uscite era ancora un pochino acerbo, poi è piaciuto. Non vale Balaso, forse non lo vale nessuno in Europa in questo momento, ma Bisotto fornisce discrete garanzie tecniche, c’è da sperare che possa farlo anche a livello emotivo, non accusando la pressione. Va ricordato che in diverse gare stagionali Medei lo ha alternato a Balaso, di solito con compiti difensivi più che di ricezione.