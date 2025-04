Beatrice Gardini rinnova con Bartoccini Mc Restauri Perugia per la stagione 2024

PERUGIA – Le festività non fermano il mercato della pallavolo, ha cominciato a scaldare i motori la Bartoccini Mc Restauri Perugia che, nel campionato di serie A1 femminile, avrà ancora al suo servizio la schiacciatrice Beatrice Gardini che afferma: "Ho deciso di rimanere a Perugia perché è una società dalla quale ho sempre percepito la fiducia nei miei confronti. Soprattutto è un ambiente che conosco e dove so che posso crescere e consolidare le sicurezze che mi sono creata e che mi creerò l’anno prossimo. È un ambiente in cui si respira la voglia di crescere insieme e di raggiungere gli obiettivi senza troppe pressioni. Sicuramente l’obiettivo della stagione ventura sarà quello di raggiungere traguardi più ambiziosi, se riusciremo ad essere unite potremo toglierci davvero delle belle soddisfazioni". Per l’atleta di origine romagnola che ha compiuto da poco 22 anni, si tratterà della terza stagione agonistica in Umbria. La giocatrice di 184 cm. al momento è impegnata con la maglia azzurra e, da martedì 22 a venerdì 25 aprile, sarà a Milano per partecipare al raduno della nazionale seniores B allenata da Carlo Parisi che si prepara per le Universiadi 2025.

Alberto Aglietti