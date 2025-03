Savino Del Bene ora rialzati. Serve carattere con Milano

Messa in disparte la severa sconfitta subita ad opera del Vero Volley Milano in gara-1 delle semifinali dei playoff scudetto (da quest’anno di nuovo al meglio delle tre partite su cinque) la Savino Del Bene si concentra ora su gara-2 in programma stasera a Palazzo Wanny con inizio alle 20.30 (diretta Rai Sport e vbtv). Per le biancoblù non sarà facile ribaltare lo 0-3 di una settimana fa anche perché la squadra di Lavarini è tornata al completo e tutte le sue pedine – Egonu su tutte – si sono rivelate in grande condizione. Va detto però che quella vista domenica scorsa all’Allianz Cloud non poteva essere la vera Savino Del Bene considerato che prima di allora, nelle precedenti tre sfide di questa stagione - fra campionato e Coppa Italia - chiuse con un bilancio di una vittoria e due sconfitte, aveva sempre costretto le lombarde al quinto set. In questa settimana l’ex Marco Gaspari, oltre che sul lavoro in campo ha puntato molto anche sull’aspetto mentale: "Dobbiamo fare tesoro di tutte le situazioni, sia negative che positive, che si sono verificate nella prima partita. Milano ha giocato un’ottima gara di squadra, mostrando grande efficacia in attacco, a muro e soprattutto in difesa. Per essere più concreti, dobbiamo osare di più e prenderci qualche rischio, soprattutto in attacco. Ora giochiamo in casa e dobbiamo concentrarci su questa come se fosse una partita a sé. La serie è lunga e i ribaltamenti di fronte possono essere tanti, ma prima di guardare troppo avanti è essenziale focalizzarsi su questo match".

Al pari di Scandicci, anche Milano è ancora impegnato su più fronti. Infatti, oltre che in questa volata scudetto, si è qualificato alla final four di Champions League (Istanbul, 3-4 maggio) dove incontrerà in semifinale le eterne rivali del Conegliano; la Savino Del Bene, invece, approdata per la prima volta nella storia della società fra le migliori quattro d’Europa – dovrà vedersela con le padrone di casa del VakifBank: unica squadra turca rimasta in corsa nella maggiore competizione continentale.

Franco Morabito