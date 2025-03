COMPETIZIONI EUROPEE. Per i biancorossi. Champions o Coppa Cev

Il ritorno in semifinale Scudetto dopo due anni permetterà alla Lube di fare un salto di qualità anche in chiave manifestazioni europee. Il successo 3-1 nella serie con l’Allianz Milano ha garantito a Civitanova la qualificazione o alla Coppa Cev o alla Champions League, mentre i meneghini andranno a giocare i Playoff 5° Posto che assegnano un posto per la coppa di consolazione, la Challenge Cup. Ovviamente l’obiettivo ed il sogno dei biancorossi è ritrovare l’atmosfera della Champions e il team di Medei a questo punto ha due strade per arrivarci. La prima, clamorosa e teoricamente assai complicata, sarebbe attraverso l’estromissione di Perugia nel duello di semifinale. Le finaliste Scudetto infatti sono ammesse di diritto alla Champions 2025-2026. Ma anche in caso di eliminazione per mano della Sir il sestetto civitanovese avrebbe un’ulteriore possibilità con la serie di finale 3° Posto, quella tra le due formazioni perdenti le semifinali. Va ricordato che l’altro duello che scatterà dal prossimo weekend è tra Trento e Piacenza e l’Itas ha già disputato la finalina la scorsa stagione, imponendosi su Milano in 4 incontri. Stavolta la formula della finale 3° Posto è stata modificata, ridotta, perché basterà vincere due partite.

an. sc.