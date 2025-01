I biancorossi a casa del Cisterna. Lube, ora fatti bella pure in trasferta

Lube, dica e faccia 33! Alle 19 i biancorossi tornano in campo per la 16ª giornata di SuperLega, turno che riserva la trasferta nella tana di Cisterna Volley. Quarti in classifica con 30 punti, -2 da Piacenza e +3 su Verona, nonostante debba essere recuperata la sfida di Padova, i biancorossi vogliono salire a quota 33 punti. Per farlo urge trovare continuità, urge cogliere finalmente un blitz esterno. Inspiegabile il differente rendimento tra casa e fuori del team di Medei, chissà che oggi in terra pontina non sia la volta buona per il primo hurrà lontano dalle Marche (unica affermazione esterna lo 0-3 nel derby con Grottazzolina). Medei ha tutti a disposizione, aspetto non da poco in una Civitanova che nelle ultime uscite, specie nel 3-0 su Verona (8 su 8 all’Eurosuole Forum) ha avuto nel gioco corale il suo marchio di fabbrica.

Curiosamente sarà la 100ª apparizione nella regular season per entrambi gli opposti e Dirlic potrebbe raggiungere questo traguardo proprio contro la sua ex, a Cisterna impressionò nella stagione 2022-2023 tanto da finire come secondo cannoniere del campionato, proprio dietro a Adis che giocava a Modena. Il suo sostituto, Faure, re dei bomber dell’ultimo torneo più Baranowicz e un centrale specialista a muro come Nedeljkovic (2° per muri/set in SuperLega) sono i punti di forza dei laziali, compagine in cui milita un fresco ex biancorosso come Diamantini (1 muro ai 300 in carriera).

Cisterna è una delle società che meno è intervenuta sul mercato in estate, proseguendo un progetto che vede nove atleti confermati. All’andata ha perso nettamente all’Eurosuole Forum realizzando appena 52 punti in 3 set, poi però ha inanellato 4 vittorie di fila e 5 su 6 per chiudere il girone di andata. Di fatto la bella classifica di Cisterna, settimo posto con 15 punti assieme a Modena ma con la gara di Trento da recuperare, è stata costruita in quel felice periodo. Il girone di ritorno invece è all’insegna dei ko, 3 di fila, ma va detto che i rivali sono stati Piacenza, Verona e Perugia.

Le probabili formazioni

Cisterna Volley: palleggiatore Baranowicz; opposto Faure; schiacciatori Ramon e Bayram; centrali Mazzone e Nedeljkovic; libero Pace. A disposizione Tosti, Fanizza, Finauri, Diamantini, Tarumi, Czerwinski, Rivas. All. Falasca.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.