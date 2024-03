I commenti. Blengini: "Ora siamo con le spalle al muro, ma viviamo questa situazione con serenità»

Sotto gli occhi del patron Fabio Giulianelli, salito sulle Dolomiti assieme al resto della dirigenza, i giocatori di Gianlorenzo Blengini vengono applauditi per lo sforzo profuso dalla trentina di tifosi giunti alla "ilT quotidiano Arena". Ne servirà altrettanto di sforzo domenica all’Eurosuole Forum per gara3 dei quarti playoff Scudetto contro Monza, già diventata purtroppo da dentro o fuori. A parlare a fine incontro è capitan Luciano De Cecco: "C’è mancato poco, potevamo portarli al tie-break. Non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni avute, poi nell’ultimo punto bravi loro a tirare forte la battuta chiudendo i conti. Guardiamo avanti, ma adesso conta solo vincere, quindi dobbiamo provarci". L’analisi dell’allenatore biancorosso Blengini: "Abbiamo battagliato, con delle imprecisioni e contro una squadra che difficilmente va in difficoltà, anche quando ci abbiamo provato concretamente con la battuta. Proprio al servizio abbiamo commesso qualche errore di troppo e questo è stato un fattore unitamente al fatto che dopo delle buone difese non siamo riusciti a chiudere il punto, mentre i nostri avversari sì. Peccato non essere riusciti quanto meno a raggiungere il tie break. Ora siamo spalle al muro sia in campionato sia in Champions League, ma viviamo questa situazione con serenità e con la consapevolezza che per battere certi avversari di così grande qualità dobbiamo fare meglio determinate cose".