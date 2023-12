I commenti. Blengini: "Una gara complicata, si sono visti i segni dell’ultimo ko»

Una vittoria importante quella da conquistata dalla Lube sul campo di Monza. Prima della gara era stato lo stesso Blengini ad avvisare sui rischi del match con i brianzoli e lo ribadisce anche dopo il successo esterno: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e per questo siamo molto contenti della vittoria. Ci sono stati dei momenti del match in cui è stato evidente che entrambe le squadre venivano da due sconfitte che facevano male. Ma questa (ieri, ndr) sera la squadra ha fatto di tutto per rimanere attaccata alla partita, per provare a fare risultato e anche dopo aver perso il primo set si è visto questo spirito. Ora dobbiamo pensare alla sfida di mercoledì in cui ci troveremo di fronte una squadra ancora più agguerrita rispetto a stasera. Chinenyeze? Era reduce da un piccolo problema ed abbiamo preferito non rischiare una possibile ricaduta, lo staff medico ci ha consigliato prudenza anche in considerazione del fatto che in questo periodo si gioca ogni tre giorni".

Soddisfatto per il successo anche Luciano De Cecco: "Diciamo che non è stata una partita bellissima, di errori ce ne sono stati tanti, sia da una parte che dall’alta. Ma sapevamo che sarebbe stata una partita di questo tipo, molto difficile da portare a casa. Loro sono una squadra che gioca molto bene e che all’andata ci ha battuto in casa. Per noi era particolarmente importante riuscire a conquistare questa vittoria soprattutto per i tre punti in classifica. Ma ora dobbiamo pensare a resettare e a pensare al match che ci aspetta di nuovo qui tra pochi giorni. Vogliamo conquistare le Final Four della Coppa Italia". Contento anche Lagumdzija: "E’ stata una gara durissima e riuscire a portar via tre punti da questo campo è molto importante. Ora abbiamo nel mirino la Coppa Italia".