I commenti. Coach Blengini:: "Abbiamo zoppicato nel secondo set»

Iniziata con il minuto di raccoglimento per le vittime della sparatoria all’Università di Praga, la quarta gara del girone E di Champions finisce tra gli applausi, con i tifosi che escono un po’ infreddoliti (stranamente la temperatura al palas non era alta). Bella la scena che vede protagonista il centrale Crer (4 muri) che si ferma a palleggiare con un piccolo tifoso di casa. L’Mvp Bottolo apre le interviste: "Abbiamo fatto 4 partite diverse tra loro e tutte difficili nonostante i risultati. Siamo stati bravi a reagire e questo è importante per le gare da dentro-fuori che arriveranno. Io sono contento di aver dato il mio contributo, perché abbiamo un reparto molto competitivo e tutti vogliamo dare il giusto supporto alla squadra". Anzani: "Non mi piace sbilanciarmi molto prima di un match perché c’è sempre un 10% di possibilità di perdere. Affrontiamo squadre che se sono arrivate a questo punto è perché hanno un livello tale da poter mettere anche in difficoltà i team corazzati. Siamo contenti 4 vittorie di fila, zero set persi, primi nel girone. E’ importante essere sicuri di ciò che si mette in campo. Quando siamo bravi a farlo, le cose vanno lisce, se rallentiamo, come nel secondo set, rischiamo di incappare in qualche incidente. Sono sicuro che se noi sfruttiamo al meglio le nostre armi, siamo difficili da battere". Le valutazioni di coach Blengini: "Siamo partiti bene, sapevamo di incontrare una squadra che avrebbe giocato a braccio sciolto e senza pensieri. Abbiamo interpretato bene il primo set, nel secondo abbiamo zoppicato. Siamo stati comunque bravi a non disunirci e a non innervosirci. Chi è entrato ha dato un contributo anche in termini di agonismo e ci siamo portati a casa un altro ottimo risultato. Sappiamo che dobbiamo alzare il livello già dalla prossima partita e da domani si pensa a Verona".