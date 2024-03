I commenti. "Non ci siamo arresi davanti alle difficoltà»

Non doveva terminare in casa. La Lube è viva e continua la lotta, questo dice una gara3 che era iniziata con lo striscione dei tifosi in gradinata "Giuro solennemente di non avere buone intenzioni". Nel frattempo nella stessa parte del tabellone, proprio Trento rivale qui giovedì in Champions, ri-batte Modena e va in semifinale Scudetto. A fine partita ecco Balaso: "Gara molto tosta, intensa, siamo stati bravi a rimanere concentrati e tenere botta quando eravamo sotto. Bravi a rimontare nel terzo set, nonostante poi se lo sia aggiudicato Monza, bravi soprattutto nel quarto, a rimanere attaccati riuscendo a conquistare il tie break".

Così Larizza: "Eravamo spalle al muro e certamente non volevamo terminare la nostra avventura nei playoff in tre gare, per lo più davanti ai nostri tifosi. L’obiettivo era di allungare la serie e ci siamo riusciti giocando di squadra, ritrovando compattezza dal finale del terzo parziale fino alla vittoria del tie break". L’analisi di coach Blengini: "La squadra è stata bravissima, tutti i ragazzi. Li ho alternati cercando di trovare la migliore soluzione nelle varie situazioni di gioco, ottemperando anche ai regolamenti riguardanti gli stranieri in campo, e chi è stato chiamato in causa non si è mai arreso davanti alle difficoltà. Non abbiamo mollato, abbiamo saputo adattarci in modo costruttivo a quello che succedeva in campo. Anche la rimonta del terzo set, nonostante poi l’abbiamo perso, penso sia stata una scintilla in grado di mantenere il fuoco acceso, quindi fondamentale per quello che è successo nel prosieguo della gara. Adesso – conclude l’allenatore della Lube – dovremo verificare alcune situazioni fisiche (Chinenyeze – foto – è uscito per infortunio) e altre cose da sistemare. Zaytsev, per esempio, viene da un lungo periodo di inattività e deve dunque trovare la migliore condizione".

an. sc.