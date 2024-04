I playoff per il quinto posto. La Lube vuole confermarsi a Padova. C’è da dare continuità ai risultati

Secondo turno del girone Playoff 5° Posto per la Lube, impegnata oggi alle 17 alla Kioene Arena di Padova. Si torna in campo per la partita sulla carta più agevole del raggruppamento, visto che il giovane team veneto è quello che si è classificato più indietro in classifica tra le 6 partecipanti, chiudendo infatti la regular season al 10° posto. Il tecnico dei padroni di casa, Jacopo Cuttini, nel primo impegno di mercoledì ha schierato gran parte delle seconde linee tenendo in panchina ad esempio due ex Lube come Falaschi in regia e Garcia nel ruolo di opposto. Vedremo se sarà così anche oggi, va detto che nelle scorse settimane il nome del martello circolava per un possibile ritorno in biancorosso, ipotesi non del tutto tramontata considerando i progetti di un organico ancora più giovane e l’incertezza sul futuro di Lagumdzija (25 punti e raggiungerà quota 2.000 in carriera). Se Padova torna in campo dopo aver perso la gara inaugurale 3-1 nel derby veneto in casa della Rana Verona, scaligeri con Mozic a riposo, Civitanova invece giovedì ha bagnato il debutto in modo positivo, mettendo al tappeto 3-1 Modena. Oggi il collettivo di Blengini affonderà la prima delle sole due trasferte cui è chiamato in questo girone, la seconda sarà anche l’ultimo impegno in quel di Piacenza. Giovedì Blengini è partito con Bottolo unica vera novità nel sestetto, probabile che Mattia sia di nuovo titolare visto che ha senso far giocare chi dovrebbe far parte del progetto futuro ed oltretutto è un ex. La Lube sarà sempre senza Larizza e affronta una squadra già battuta due volte su due in regular season, sempre per 3-0 e curiosamente sempre con Nikolov votato Mvp. Chissà se, visto il valore dei rivali e il clima quasi da amichevole di questi incontri, finalmente elementi come Thelle o Motzo godranno di un po’ di vero spazio sul taraflex e non solo per la battuta. Civitanova tornerà di nuovo in campo mercoledì alle 20.30 ospitando Verona.

Le formazioni

Pallavolo Padova: palleggiatore Falaschi; opposto Stefani; schiacciatori Porro e Desmet; centrali Plak e Crosato; libero Zenger. A disposizione Zoppellari, Garcia, Guzzo, Cardenas, Gardini, Taniguchi, Truocchio, Fusaro. All. Cuttini.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Diamantini e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Zaytsev, Anzani, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa