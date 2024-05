I precedenti. In tutto cinque bis sulla panchina dei biancorossi

Medei torna sulla panchina biancorossa e il bis non è una novità nella storia della Lube. Anzi è quasi una consuetudine. Da quando il club è in A1, eravamo nel 1995, sono state infatti ben cinque le situazioni che hanno visto un tecnico arrivare, andarsene ed essere richiamato anni dopo. Il primo caso risale al 2003 quando l’allora Macerata rivolle alla guida Raul Lozano. Il coach argentino era già stato a capo della Lube nel 1997-1998, stagione terminata in semifinale Scudetto. Sei anni dopo aveva una squadra più forte, con Vullo, Bracci, Nalbert, Corsano, Miljkovic, ma la corsa finì in semifinale playoff come nel primo atto. Dal novembre 2004 stop al capitolo Lozano ed ecco Berruto, il tecnico-filosofo (ora deputato) e la Lube vince la Coppa Cev. Tuttavia a fine stagione si cambia, dentro De Giorgi, quindi nel 2010 proprio Berruto riprende in mano il team dallo stesso Fefè, purtroppo senza ottenere soddisfazioni particolari. Anche l’attuale ct della Nazionale figura in questo curioso elenco, la prima volta ottenne l’incarico nell’estate del 2005 restandoci fino al 2010, a tutt’oggi la striscia di permanenza più longeva. A De Giorgi si deve la gioia del primo grande trionfo tricolore, lo Scudetto vinto nel 2006. Nonché la Cev e due Supercoppa e due Coppe Italia. Poi De Giorgi è stato richiamato nel dicembre del 2018 proprio al posto di Medei e di nuovo ha regalato momenti straordinari, con la doppietta Scudetto-Champions del 2019 e poi pure il Mondiale più due Coppe Italia. Dal febbraio 2021 al suo posto si rivede Blengini che già aveva guidato dal 2015 al 2017 lasciando con la Coppa Italia e soprattutto il primo Scudetto all’Eurosuole Forum. Il suo addio, poi trasformatosi in arrivederci, era stato "causato" dalla Nazionale. La seconda volta ha aggiunto in bacheca due tricolori.

Andrea Scoppa