I quarti di Coppa Italia A2 femminile. Esame a casa del Busto Arsizio: "Cbf Balducci devi dare di più»

"A casa del Busto Arsizio sarà una gara dove dobbiamo dare qualcosa in più per riuscire a vincere e ottenere la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, parla del match di oggi alle 20 quando al PalaBorsani di Castellanza la squadra maceratese, terza nel girone A dell’A2 di volley femminile, affronterà la Futura Giovani Busto Arsizio, prima nel girone B. La vincente sarà ammessa alla semifinale dove sfiderà la vincente tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano ed Esperia Cremona.

È una partita dall’elevato coefficiente di difficoltà per il valore di Busto Arsizio. Si tratta di una gara molto importante sul piano psicologico perché il passaggio del turno aumenterebbe le certezze tra le maceratesi uscite battute in campionato contro Messina e San Giovanni in Marignano, cioè contro la prima e la seconda della classe. "Dopo che è caduto l’ultimo pallone del match di Mondovì, siamo testa e corpo su questo fondamentale impegno. Dobbiamo metterci più del possibile – conclude Lionetti – per giocarcela fino in fondo e provare a portarci a casa un risultato importante". La Futura Busto Arsizio è ripartita da coach Beltrami in panchina, dalla regista Sofia Monza in diagonale con l’opposta Elisa Zanette, tra le migliori realizzatrici del campionato. Al centro la coppia formata dall’esperta Sofia Rebora e dalla giovane Fatim Kone, in banda i colpi della statunitense Alyssa Enneking insieme con Bianca Orlandi, con l’alternativa della polacca Barbara Zakoscielna. Il libero è Giada Cecchetto, ex Bergamo in A1. Ecco cosa dice l’opposta Zanette sulla partita: "Ci incuriosisce affrontare una squadra dell’altro girone e per di più del calibro di Macerata, che reputo una corazzata con nomi davvero importanti. Mi aspetto una gran bella sfida, siamo pronte a giocarla a viso aperto. Siamo molto contente della nostra serie positiva ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare su molti aspetti".