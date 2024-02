Il bilancio. Solo successi in Europa per le squadre italiane

La pallavolo maschile italiana ha fatto tre su tre nell’Europa più bella e più grande, cappotto. Non solo Civitanova, anche Trento e Piacenza hanno saputo imporsi nell’andata dei quarti di Champions League. I dolomitici hanno violato 0-3 Berlino dando spettacolo soprattutto grazie agli schiacciatori. Gli azzurri Lavia e Michieletto hanno realizzato rispettivamente 21 e 19 punti con percentuali da urlo (67% e 70%) e così al ritorno ai gialloblu basterà prendere 2 set per avanzare in semifinale. E magari trovare di fronte la Lube… Intanto domenica alle 16 i biancorossi di fronte avranno all’Eurosuole Forum per la SuperLega proprio Piacenza che mercoledì sera ha fatto sua l’andata contro Jastrezbski Wegiel per 3-2. È stata una maratona stancante ma pure una vittoria che darà energie al gruppo di Anastasi che veniva da 3 ko di fila in campionato e che, con Romanò debilitato da un attacco influenzale, sfidava un top team continentale. Mvp uno dei tanti ex Lube, è stato infatti Lucarelli autore di 24 punti.

an. sc.