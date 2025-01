Il Bisonte, Chieri il primo ostacolo

Reduce da un 2024 chiuso in crescendo, con la bella vittoria in rimonta su Vallefoglia e la resa a testa alta nel derby con la Savino Del Bene Scandicci, Il Bisonte Firenze scende oggi in campo a Palazzo Wanny alle 17 (diretta vbtv) contro Chieri per inaugurare l’anno nuovo in bellezza. Non sarà una partita facile: le piemontesi sono seste in classifica con 10 vittorie in 15 partite e con un roster di tutto rispetto che vanta il terzo posto per punti realizzati e una solidità collaudata in ricezione e a muro.

Le padrone di casa, consapevoli della forza della squadra avversaria, arrivano a questo appuntamento in buone condizioni di forma e preparate al meglio, come assicura Simone Bendandi: "Affrontiamo un’avversaria forte e sappiamo che sarà una partita molto difficile: Chieri è una squadra ben allenata da Bregoli, lavorano molto bene in campo e lo abbiamo già riscontrato all’andata, ma d’altronde da qualche anno subito dopo le big ci sono loro. Stiamo studiando alcune soluzioni tattiche da sviluppare per crearci qualche situazione favorevole: le ragazze sono in forma, si stanno allenando bene e speriamo che riescano a dare il massimo davanti al nostro pubblico. Non vediamo l’ora di offrire una prestazione che rispecchi i nostri veri valori, che siamo riusciti a mostrare in toto soltanto in alcune partite".

D’altra parte Il Bisonte, attualmente decimo, dovrà mettercela tutta in questo girone di ritorno per coronare l’obiettivo di inizio stagione – del tutto alla sua portata - che è quello di disputare un buon campionato e guadagnare quanto prima una tranquilla salvezza. Delle tre ex in campo, due giocano con la maglia del Chieri: Sara Alberti, bisontina dal 2017 al 2021, e Gaia Guiducci che giocò con la formazione biancoleleste nella stagione 2022-2023. Sul fronte opposto c’è invece Stella Nervini che in quello stesso campionato vinse con la squadra piemontese la Challenge Cup. Finora le due squadre si sono incontrate quattordici volte, con nove vittorie de Il Bisonte. All’andata Chieri si impose 15-12 al tie-break dopo che le bisontine avevano recuperato dallo 0-2.

