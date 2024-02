Il Bisonte e lo spauracchio. A Casalmaggiore è dura

Stasera alle ore 20 al PalaRadi di Cremona Il Bisonte Firenze scenderà in campo contro il Casalmaggiore con l’obiettivo di un doppio riscatto. Il primo, per rimettersi in corsa dopo l’amara sconfitta della scorsa settimana a Roma che ha interrotto la striscia delle tre vittorie consecutive in campionato collezionate in questo inizio 2004; la seconda, per rifarsi dopo la battuta d’arresto per 0-3 subita a Palazzo Wanny nel girone di andata. La sfida arriva nel periodo migliore per il Casalmaggiore che, con Lorenzo Pintus subentrato in panchina a Marco Musso, nelle ultime tre partite ha centrato due vittorie delle quattro complessive collezionate da inizio stagione fino a oggi. La squadra di Carlo Parisi, che allenò a Cremona nel 2020-2021, dovrà quindi affrontarla con una mentalità del tutto diversa da quella vista contro la Roma. È lo stesso coach che lo afferma: "Sarà una partita più complicata di quanto sarebbe stata fino a poco tempo fa perché Casalmaggiore sta attraversando un buon momento; se il nostro approccio e il nostro atteggiamento in campo saranno quelli dei giorni migliori, allora ce la giocheremo alla grande, altrimenti rischiamo di complicare tutto, dovremo uscire dal campo sapendo di aver dato il massimo delle nostre possibilità".

Il Bisonte, settimo con 24 punti (Casalmaggiore è dodicesimo con 14) dovrà far punti anche per non rischiare l’aggancio o il sorpasso dalle due formazioni che lo inseguono: Vallefoglia, ottava, anch’essa a 24 punti ma con un quoziente set sfavorevole, e Roma, nona, con 22. Due le ex che scenderanno in campo: con le bisontine la palleggiatrice Beatrice Agrifoglio che ha indossato la maglia rosa dal 2012 al 2015 vincendo anche uno scudetto; con le lombarde la schiacciatrice Elena Perinelli, a Firenze nel 2015-2016, anche allora in A1. Finora le due squadre, fra B1, A2 e A1, si sono incontrate ventisei volte; il Bisonte ne ha vinte sette, con quattro sconfitte consecutive negli ultimi incontri disputati. Oggi potrebbe essere quindi l’occasione giusta per voltare pagina. Diretta streaming www.volleyballworld.tv.

Franco Morabito