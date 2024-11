Il Bisonte gioca sotto tono. Perugia ringrazia e vince

IL BISONTE FIRENZE

1

BARTOCCINI PERUGIA

3

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Malual 23, Butigan 8, Leonardi (L1), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 13, Mancini 4, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin 1, Agrifoglio 1, Davyskiba 11. All. Bendandi.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gryka ne, Traballi 3, Orlandi ne, Sirressi (L1), Pecorari (L2) ne, Ricci 2, Recchia, Bartolini 5, Cogliandro ne, Cekulaev 10, Németh 25, Gardini 16, Rastelli, Ungureanu 15. All. Giovi.

Arbitri: Luciani – Zanussi.

Parziali: 25-15, 24-26, 17-25, 22-25.

FIRENZE - Il Bisonte Firenze viene messo al tappeto dal Perugia ed è una sconfitta che brucia, Nel primo set, infatti, aveva letteralmente dominato e nel secondo, sul 24-23, ha sprecato il 2-0 aprendo così la strada alle Black Angels che hanno preso il sopravvento e sono tornate a casa con 3 punti preziosi. Bendandi ha provato di tutto per rianimare una squadra smarrita e poco lucida; tranne Lapini, ha attinto in pieno anche dalla panchina. Ma non è servito, sulle biancocelesti è calato il buio.

Perugia protagonista con gli affondi di una Nemeth strepitosa (premiata MVP con 25 punti), Gardini (16) e Ungureanu (15) che sfondavano il muro; Il Bisonte, invece, incapace di reagire malgrado la vena di Malual, autrice di 23 punti con il 48% di positività, di Nervini (13) e Butigan (8).

Nel primo set, dicevamo, una sola squadra in campo, nel secondo c’è stato equilibrio fino al 23 pari, poi un errore di Cekulaev ha regalato il set point a Firenze. Ma tre punti consecutivi di Traballi hanno siglato l’1-1. A quel punto le ospiti hanno alzato il ritmo avviandosi così a un successo meritato ma del tutto imprevisto.

f. m.