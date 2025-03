Il braccio di ferro con Milano. Lube, serve uno scatto deciso

Lube, metti la freccia e sorpassa! Quattro giorni dopo il ritorno della finale di Challenge Cup e aver "sopportato" la festa di Lublino proprio sul suo campo, i biancorossi tornano sul taraflex dell’Eurosuole Forum e i riflettori del palas civitanovese si ri-accendono per gara3 dei quarti playoff contro l’Allianz Milano. Appuntamento alle 18 (anche su Dazn) per l’incontro che spariglierà la serie attualmente sull’1-1 dopo che il team di Medei ha violato 0-3 l’Allianz Cloud sfoderando una prestazione poderosa. In precedenza invece il gruppo di Piazza era riuscito ad espugnare all’ultimo respiro l’Eurosuole Forum, primo a farlo in tutta la stagione 2024-2025. La classifica di regular season di SuperLega chiusasi con la Lube terza e l’Allianz sesta dice che i biancorossi sono superiori ed oggi capiremo forse i reali rapporti di forza. Sì perché il secondo atto di una settimana fa non può essere troppo veritiero. Nel senso che la Lube ha fornito una notevole prova di forza, ma Milano non può essere così pessima da realizzare appena 52 punti e concludere il match senza ace e senza neppure un muro. "Credo che la Lube ci abbia fatto vedere chi è in gara2 e il motivo per cui è arrivata terza in stagione regolare – afferma lo schiacciatore meneghino Louati, reduce da tante difficoltà in ricezione domenica – si è in grado di giocare queste partite davvero impressionanti, come quella dell’Allianz Cloud. Dall’altra parte posso dire che quelli di domenica non eravamo noi. Siamo delusi e arrabbiati per avere perso un’opportunità a casa e davanti ai nostri tifosi. Non abbiamo giocato come sappiamo. Possiamo esprimerci a livelli molto più alti anche rispetto al primo round vinto a Civitanova". Probabile che i due tecnici schierino gli stessi sestetti di gara2, sicuramente Medei dato che Nikolov, pur non brillante in ricezione, dà più garanzie rispetto ad un Loeppky in grossa involuzione e in panca sia domenica che mercoledì. Per il quarto round si attenderà poco, perché è in programma mercoledì alle 20.30 a Milano e potrebbe già regalare la semifinale ad una delle due.

La prossima avversaria uscirà dal duello tra Perugia e Modena, la Sir è avanti 2-0 e probabilmente oggi alle 19 chiuderà il discorso.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Chinenyeze e Podrascanin; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Reggers; schiacciatori Louati e Kazyiski; centrali Caneschi e Schnitzer; libero Catania. A disposizione Zonta, Barotto, Gardini, Otskua, Larizza, Piano, Staforini. All. Piazza.