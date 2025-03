Playoff Scudetto. Monologo Vero Volley: è avanti nella semifinale

Esordio col botto per la Numia Vero Volley Milano nella serie valida per le semifinali scudetto contro la Savino del Bene Scandicci. In un’Allianz Cloud finalmente di nuovo sold out, le ragazze del Consorzio si sono imposte con un nettissimo 3-0, mandando così un chiaro segnale alle avversarie anche in vista delle prossime sfide. Le toscane, già sconfitte nella semifinale di Coppa Italia disputata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (ma solo al tie-break), sono partite bene con un promettente 0-4 ma da lì in avanti è stato quasi un assolo delle padrone di casa che con un parziale di 13-4 di fatto hanno ribaltato il risultato e ipotecato l’1-0. Protagonista assoluta, tanto per cambiare, una Paola Egonu da 10 punti (alla fine sono stati 22 per la top scorer totale dell’incontro). Nel secondo set, le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini hanno proseguito a martellare, allungando le mani sull’incontro, anche se Ekaterina Antropova ha provato a riaprire l’incontro, quando però ormai era troppo tardi. Scandicci, infatti, è risalita fino al -2 ma un tocco di Alessia Orro ha permesso a Milano di chiudere per il decisivo 2-0. Le ragazze allenate dal grande ex Marco Gaspari non hanno avuto più le forze per riaprire l’incontro e il terzo set è stato senza storia, con Milano che quasi senza faticare ha tenuto in mano il pallino del gioco fino alla fine, grazie anche a due ace consecutivi ancora di capitan Orro che hanno mandato in anticipo i titoli di coda. Da sottolineare un’altra solida prestazione a muro di Hena Kurtagic, che dopo due prestazioni da Mvp nei quarti contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia non è arrivata in doppia cifra ma con 7 punti ha dato un buon contributo alla sua squadra. Bene anche Nika Daalderop e Myriam Sylla, sia in ricezione che in attacco.

Domenica prossima alle 20.30 al Palazzo Wanny di Firenze si tornerà in campo per gara-2 e c’è da aspettarsi più equilibrio. Scandicci non ha giocato la sua miglior partita e non appare in un momento di forma smagliante, ma stiamo parlando delle vice-campionesse d’Italia che lo scorso anno, prima di arrendersi all’imbattibile Prosecco Doc Imoco Conegliano in semifinale, spazzarono via proprio l’allora Allianz Vero Volley Milano. La serie potrebbe essere ancora lunga, anche se domenica un successo esterno di Anna Danesi e compagne potrebbe valere un’ipoteca sul passaggio del turno. Comunque vada, Milano e Scandicci il 3 e 4 maggio saranno poi protagoniste nella Final Four di Champions League a Istanbul, con la possibilità di affrontarsi in una finale tutta italiana, anche se Conegliano e Vakifbank appaiono come favorite.

NUMIA VERO MILANO-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)