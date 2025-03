Milano, colpo mancato. La Lube al match point

L’Allianz Milano torna dalla trasferta delle Marche contro la Cucine Lube Civitanova, in gara-3 dei quarti dei playoff scudetto, con zero punti. È la formazione di casa a vincere per 3-11 e a portarsi 2-1 nella serie. Ora gara-4, in programma mercoledì a Milano, può essere decisiva sia per i lombardi per allungare la serie, che per i marchigiani che accederebbero alle semifinali. Rispetto a gara-2, comunque, si è vista un’Allianz diversa a cui però, come successo durante tutta la stagione, è mancato qualcosa in più a livello di carattere, ma anche come idee e soluzioni di gioco. Coach Piazza, a dispetto delle ultime volte, cambia e inserisce nel sestetto titolare il nipponico Otsuka, in crescita in questa parte del campionato, al posto di Kaziyski. Milano parte mettendo le mani a muro, ma si ritrova costretta a inseguire per poi riagganciare a metà primo set gli avversari. La formazione ospite approccia la partita in maniera molto diversa rispetto a una settimana fa: è meno arrendevole e più attenta in difesa. Dopo alcune discussioni a seguito di un video check, è la Lube ad avere un set ball e a non sprecarlo portandosi sull’1-0.

Gli ospiti devono reagire ma si trovano, come accaduto tante volte nella serie, a dover inseguire e ad essere sempre sotto. La formazione di coach Piazza è brava a non sfaldarsi e a rimanere concentrata, giocando punto a punto, tanto da riagganciare gli avversari. Eppure, tutti gli sforzi vengono vanificati dalle molteplici soluzioni offensive dei marchigiani, che conquistano pure il secondo set. I meneghini tentano il tutto per tutto, cercano di riaprire l’incontro e per la prima volta dall’inizio della sfida comandano nel punteggio. La Lube si risveglia dal proprio torpore e, tra il solito Bottolo e Nikolov, si porta sul -1 dopo essere stata sotto di diversi punti. Non basta: questa volta, Milano vede la meta vicina e accorcia le distanze. Nel quarto, la squadra milanese si innervosisce dopo un cartellino rosso a Louati e in un attimo si trova all’inseguimento. I marchigiani, così, chiudono la pratica e vincono set e incontro.

CUCINA LUBE CIVITANOVA–ALLIANZ MILANO 3–1 (25-23; 25-22; 21-25; 25-19)