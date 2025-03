Playoff, gara 4 dei quarti. Allianz spalle al muro. Sfida Civitanova per andare alla “bella“

L’Allianz Milano ha le spalle al muro e con questa spada di Damocle sulla testa scende in campo, oggi alle 20.30 all’Allianz Cloud, per la decisiva Gara 4 dei quarti dei playoff scudetto contro la Cucine Lube Civitanova. I marchigiani hanno la ghiotta occasione di chiudere la serie e volare in semifinale (dove Perugia aspetta di conoscere l’avversario) mentre i lombardi dovranno fare di tutto per andare a gara 5, in programma eventualmente all’Eurosuole Forum questo weekend. I quarti erano iniziati al meglio con la vittoria a Civitanova, a cui però sono seguite due sconfitte, tra cui quella di domenica scorsa per 3-1. La formazione di Piazza dovrà giocare senza sbavature, concentrandosi su fase muro-difesa, battuta e soprattutto attacco. Servirà il miglior Reggers, primo nella classifica post-season con 60 punti, davanti ai 58 di Michieletto e ai 49 di Maar. Se Milano dovesse perdere, per la prima volta dopo due stagioni tornerà a disputare i playoff per il quinto posto che mettono in palio la Challenge Cup, terza coppa europea per importanza. Le semifinali scudetto sono comunque l’obiettivo minimo di una stagione non esaltante, in cui proprio la Lube ha eliminato i meneghini dalla Coppa Italia e in cui c’è stata l’eliminazione a un passo dai quarti di Champions League. Giuliana Lorenzo