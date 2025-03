Volley Superlega. Sir, coach Lorenzetti prepara già la semifinale: "Adesso ogni palla conta, anche in allenamento»

di Alberto AgliettiPERUGIALa vittoria nella serie dei quarti di finale dei play-off scudetto ha permesso alla Sir Susa Vim Perugia di staccare la spina per due giorni. I block-devils attendono di conoscere la rivale da affrontare in semifinale, che sarà una tra Civitanova Marche e Milano. La prestazione di domenica scorsa ha denotato una grande tenuta caratteriale, lo ha detto il tecnico Angelo Lorenzetti (nella foto): "Innanzitutto, sono felice per la società perché avrà una coppa europea anche il prossimo anno e sappiamo che non è scontato. Se si incastra tutto, che è possibile, siamo anche in supercoppa e quindi è un’altra conquista. Era la sesta volta che incontravamo Modena in questa stagione, per esperienza, al di là del livello delle due squadre, è difficile vincere tutte queste partite consecutive e quindi sapevo che sarebbe stata una partita particolare. Forse i due set vinti avevano illuso che sarebbe stata facile, c’è stato un momento del terzo parziale nel quale sicuramente li abbiamo agevolati, ma in attacco da posto-quattro ci sono stati sicuramente superiori e penso anche che sia stata la partita più brutta dell’anno per noi in difesa. Ci sono caduti dei palloni, non tantissimi, che bisogna prendere, a questi livelli qua c’è anche un po’ di tensione che ti blocca, se parti un attimo in ritardo, ti muovi male, comunque abbiamo fatto quello che volevamo fare in un match delicato. Tutto è filato liscio sul finale del quarto parziale dove abbiamo avuto anche un po’ di fortuna perché un loro attacco è terminato fuori per pochissimo. In queste due settimane non avremo l’incombenza della gara. Dobbiamo renderle utili, siamo sempre noi protagonisti. Gara-uno di semifinale è un po’ lontana e dobbiamo lavorare con il concetto che ogni palla conta, anche in allenamento".