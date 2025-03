Pool Promozione A2 femminile. La Cbf Balducci riceve l’Esperia Cremona: "Decisi a continuare il nostro percorso»

Oggi la Cbf Balducci riceve alle 20.30 la visita di Cremona nella penultima giornata della Pool Promozione di A2 di volley femminile. Le maceratesi sono sicure del secondo gradino del podio e vogliono continuare il positivo percorso, il primo posto non è definito ma San Giovanni in Marignano ha 5 punti di vantaggio e ha più di un piede in A1. "Siamo pronti – dice Valerio Lionetti, coach della formazione maceratese – ad affrontare le ultime due gare tenendo sempre in mente i nostri obiettivi e un livello di gioco alto per proseguire la striscia positiva". Il tecnico della Cbf Balducci è concentrato sulla gara interna di stasera ma sa perfettamente che occorre arrivare al momento decisivo della stagione nelle migliori condizioni possibili, si consideri che i playoff inizieranno domenica 6 aprile. "Siamo in una fase – spiega – in cui dobbiamo gestire bene i carichi e il lavoro in palestra per preparare al massimo il finale di campionato. Abbiamo una rosa molto competitiva, con tutte le ragazze pronte a garantire un importante contributo in campo in ogni momento e in ogni gara, stasera sarà l’occasione per dimostrarlo ancora una volta contro una Cremona che allo stesso modo vorrà chiudere bene la stagione".

La Cbf Balducci è reduce dal successo (1-3) nel difficile match a Padova e stasera dovrà vedersela con l’Esperia Cremona guidata in panchina da coach Enrico Mazzola, arrivato a stagione in corso. In regia delle ospiti ci sarà Sofia Turlà con l’alternativa di Gaia Zorzetto, mentre nel ruolo di opposta (dopo l’infortunio all’ex arancionera Veronica Taborelli) ballottaggio tra Vera Bondarenko e Vittoria Zuliani. Reparto centrali composto da Matilde Munarini e Dalila Marchesini, a disposizione c’è anche Nicole Modesti. Le schiacciatrici sono invece Alessia Arciprete e Sara Bellia, il libero è Francesca Parlangeli. Gli arbitri dell’incontro sono Alberto Dell’Orso e Giulio Bolici.

Oggi si gioca la penultima giornata di ritorno della Pool Promozione A2 femminile. Ore 20: San Giovanni in Marignano-Melendugno; Brescia-Busto Arsizio. Ore 20.30: Costa Volpino-Trento; Messina-Padova; Cbf Balducci Macerata-Cremona.

Classifica: San Giovanni in Marignano 70; Cbf Balducci Macerata 65; Messina 57; Busto Arsizio 54; Trento 48; Brescia 46; Padova 41; Melendugno 37; Cremona 35; Costa Volpino 33.