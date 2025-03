Playoff, gara 4. L’impresa non riesce. La Lube infrange il sogno di Milano. Ora missione Europa

L’Allianz Milano ci prova con tutte le sue forze, ma non riesce ad andare a gara 5 dei quarti dei playoff scudetto: in semifinale andrà la Cucine Lube Civitanova che ha chiuso la pratica al Cloud imponendosi per 3-1. Ora ai meneghini rimane solo la lotta per il quinto posto che mette in palio la Challenge Cup. Milano parte male e si ritrova subito sotto e costretta, come bene o male successo spesso nella serie, a inseguire, in affanno e senza poter fare il proprio gioco. Il nipponico Otsuka (nella foto) è forse il più incisivo per i meneghini, ma contro una solida Lube e un reattivo Lagumdzija non è sufficiente. La Lube va sull’1-0. Il copione si ripete nel secondo, nonostante l’ingresso di Kaziyski al per Louati. Nel volley, però, un pallone può far la differenza e le cose cambiano. Su turno di battuta di Porro, l’Allianz si scrolla da dosso la tensione e inizia a fare il suo e pareggia i conti. Il terzo è meno sbilanciato ma sono gli ospiti a prendere il via e a tornare a essere solidi in tutti i fondamentali, portandosi sul 2 a 1. Milano lotta per portare il match al quinto, ma non riesce e si arrende ai marchigiani che affronteranno Perugia. L’altra semifinale sarà Trento-Piacenza.

ALLIANZ MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (17-25; 25-17; 20-25; 22-25)

Giuliana Lorenzo