Il centrale Gargiulo alla Lube. "Ispirato da Simon, il mio idolo. Qui posso migliorare ancora»

La Lube immette grinta, "cazzimma" direbbe lui, campano. Ieri il club biancorosso ha comunicato l’acquisto di Giovanni Maria Gargiulo, centrale classe 1999, ex Taranto (ha terminato la stagione in Francia al Turcoing Lille Metropole) e secondo volto nuovo dopo lo schiacciatore Loeppky. Un atleta molto alto, ben 210 cm, ma che colpisce soprattutto per la stazza robusta e per "l’ignoranza agonistica" sul taraflex proprio come piace alla proprietà biancorossa. In anteprima avevamo scritto che Gargiulo era ad un passo dalla Lube già il 16 febbraio e adesso viene annunciato con un contratto triennale. A Civitanova dovrà sostituire in sestetto Anzani, una eredità importante per il neo convocato in Nazionale (per il collegiale di inizio maggio a Roma, nel suo palmares azzurro anche gli argenti al Mondiale Under21 e agli Europei Under19) ma il napoletano originario di Sorrento piace e convince. Forte a muro, 36 block vincenti in regular season, 13° assoluto e migliore rispetto a qualunque atleta della Lube, Gargiulo ha impressionato proprio nei due confronti contro Civitanova: 16 punti col 77%, 3 ace e 3 muri all’Eurosuole Forum e 11 punti con 4 muri al ritorno. Tutto bicipiti e potenza in campo, curiosamente è invece intellettuale e riflessivo fuori, tra una partita e l’altra il nuovo centrale della Lube ama alternare la lettura dei saggi di filosofia allo svago con i romanzi gialli, rigorosamente grandi classici. Inoltre si è appena laureato in Scienze Motorie con votazione di 110 e lode. Domani alle 18 verrà presentato all’Eurosuole Forum e intanto afferma: "Qualsiasi giocatore ambisce a vestire la maglia della Lube. Sono orgoglioso dell’opportunità, è un nuovo punto di partenza. Dico grazie alle squadre in cui ho giocato, tappe importanti nella mia vita. Il progetto biancorosso arriva alla fine di un ciclo a Civitanova ed è ben studiato dalla dirigenza. Ho tanto da dare e posso crescere ancora. Ai tifosi biancorossi dico che potranno sempre contare sulla mia cazzimma napoletana sotto rete. L’idolo indiscusso che mi ha sempre ispirato è Simon, un mostro sacro. Chinenyeze è il giocatore che più me lo ricorda come stile di gioco".

Coach Medei lo accoglie così: "Do il benvenuto a un giocatore reduce da un’ottima stagione in cui ha mostrato grandi qualità tecniche e caratteriali. Credo proprio che faccia al caso nostro perché ha margini di miglioramento. Anche il suo atteggiamento in campo e la grinta ci hanno colpito".

