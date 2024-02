IL coach. Blengini: "In ballo ci sono punti importanti per noi»

Per la Lube sarà la prima di due gare consecutive in casa, inframezzate mercoledì dalla trasferta ad Ankara per l’andata dei quarti di Champions. Alla vigilia ha parlato coach Blengini: "In ballo ci sono punti importanti, nelle ultime tre gare cercheremo di conquistare il miglior posto possibile nella griglia playoff. Cisterna ha effettuato dei cambiamenti nel torneo e i frutti non si sono visti subito, ma sono arrivati. I pontini lo hanno dimostrato mietendo vittime illustri fino a giocarsi l’accesso alla post season. Servirà prestare molta attenzione. Veniamo da un risultato non positivo e dovremo essere capaci di centrare l’approccio. Nikolov? Monitoriamo la situazione". Sul versante opposto così il libero Alessandro Piccinelli, ex Perugia: "Giocheremo su un campo ostico, ancora contro un top team, dopo la Sir sfidiamo la Lube. In questi casi non dobbiamo guardare la classifica, ma concentrarci solo sulla nostra metà campo".