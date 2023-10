IL DEBUTTO. Bottolo: "La battuta è il punto di forza dei lombardi»

Alla vigilia del match inaugurale hanno parlato Lagumdzija e Bottolo. Il primo debutterà in maglia biancorossa proprio contro la squadra che lo portò in Italia nel 2020 e prima dell’incontro riceverà il pallone d’oro del premio "Andrej Kuznetsov" per la SuperLega 202223 come miglior bomber. "Giocare contro Monza è sempre stimolante – afferma – si tratta di una squadra di valore. Per vincere dovremo mettere in campo la migliore pallavolo possibile. Ho schiacciato in maglia Vero Volley nel 202021 ed è rimasto il solo Beretta di quel gruppo. I tifosi ci hanno sostenuto al torneo di Jesi, all’Eurosuole Forum sarà ancora più emozionante". Così Bottolo: "Lo scorso anno Monza ha avuto la meglio da 3 punti all’andata e al ritorno. Loro sono molto offensivi e ha il loro punto di forza è nel servizio". Al palas ci sarà la marchigiana di kung fu Alessia Tartufoli, regina continentale 2022 e iridata 2023.

an. sc.