Il debutto in Champions. Powervolley, prima da urlo. Knack spaventa l’Allianz. Poi la rimonta da 0-2 a 3-2

La storica “prima“ in Champions, per l’Allianz Milano, verrà ricordata per il debutto e per il risultato. In rimonta, con il cuore e dopo due set non semplici, al quinto la formazione del presidente Fusaro si impone contro i belgi del Knack Roeselare. Nel sestetto iniziale, rispetto a Grottazzolina, Piazza dà spazio al giapponese Otsuka e conferma Gardini, Piano e Caneschi al centro, la diagonale Porro-Reggers e il libero Staforini. Buon inizio lombardo, ma nei primi set manca sempre qualcosa. I belgi mantengono alta la pressione, difendono ogni pallone, sfruttano le braccia dell’opposto Dermaux e dello schiacciatore Rotty. Milano, soprattutto nel primo, fatica in difesa e a muro, come già successo in questo inizio di stagione. Dopo due parziali sofferti, nel terzo cambia la musica. Louati mette in mostra i migliori colpi del repertorio e anche un po’ di grinta che aiuta tutto il gruppo. Si rivede in campo pure Catania e Reggers torna incisivo. Gli ospiti recuperano, ma l’Allianz non si fa scappare la chance e accorcia le distanze. Sulla scia dell’entusiasmo e del gioco ritrovato, la formazione di Piazza continua a mettere in difficoltà gli ospiti e riapre l’incontro portandolo al tie break. Il quinto si gioca punto a punto, tanto che si arriva ai vantaggi dopo una palla match per Milano. Caneschi la decide con un ace che vale due punti pesanti.

ALLIANZ MILANO-KNACK ROESELARE 3-2

(21-25; 21-25; 25-23; 25-21; 16- 14)