Il giocatore. Russo: "Speriamo che il pubblico ci dia una mano»

Che avversaria sarà la Sir Susa Vim Perugia? Beh, molto facile a dirsi, dato che la formazione allenata da coach Lorenzetti, unico vero ex della partita, è una delle principali candidate a scudetto e Champions League e ha appena rivinto il Mondiale per Club, dominando la competizione svoltasi a inizio dicembre a Bangalore, in India. Senza contare che il secondo posto in campionato, derivante dalla sconfitta nello scontro diretto con Trento, è un dato quasi scontato per chi al PalaBarton si è abituato più che bene. Senza Wilfredo Leon, ancora ai box tranquillo di avere due sostituti come Semeniuk e Plotnytskyi, gli umbri hanno da poco recuperato il centrale Roberto Russo, faro del posto tre sia a Perugia che nella formazione azzurra dell’Italia, che ha sentito molto la sua mancanza nelle fasi cruciale di Europei e qualificazioni olimpiche. "È stato bello tornare in campo ad aiutare squadra – racconta il centrale parlando del rientro del 30 dicembre contro Catania –. È stato emozionante, al palazzetto c’erano i miei familiari ed amici che non vedevo da tempo, sono felice di essere tornato in campo".

Il match di oggi potrebbe schiudere alla Sir le porte dell’ennesima Final Four di questi anni. "È una gara da dentro o fuori – prosegue Russo – affrontiamo un avversario di rango come Modena e sarà molto difficile. Sappiamo che loro sono una squadra forte in tutti i fondamentali, con una battuta ed una fase break molto buone. Noi dobbiamo scendere in campo convinti dei nostri mezzi e con la giusta cattiveria agonistica. Speriamo che il pubblico ci dia una mano".

a.t.