Il mercato dei civitanovesi visto dall’ex biancorosso Marchisio, ora alla Yuasa Battery Grottazzolina. "La Lube tra qualche anno tornerà a vincere»

I tifosi della Lube hanno seguito con partecipazione emotiva la promozione in SuperLega della Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo 21 anni la Lube ritroverà una corregionale nella massima serie, non accadeva dal 2003 con Dorica Pallavolo che aveva acquisito i diritti di Falconara. A favorire la vicinanza e simpatia verso il club fermano, la presenza di Andrea Marchisio, libero alla Lube dal 2017 al 2022. Prima vice Grebennikov, quindi di Balaso, è stato spesso impiegato in ricezione facendo rifiatare Juantorena o Leal ed è stato tra i protagonisti di una epopea di trionfi: 3 scudetti, una Champions, un Mondiale in primis.

Marchisio, le Marche le riservano grandi gioie sportive.

"Qui si respira pallavolo, la tradizione è di altissimo livello tanto che in poche settimane sono state festeggiate le promozioni anche di Macerata e Fano. Alla Lube abbiamo vinto grandissimi trofei, ma forse in proporzione quanto fatto a Grottazzolina va oltre. Pensare ad un paese di 3.300 abitanti in SuperLega è qualcosa di incredibile".

Non è che la raggiungeranno Zaytsev o Diamantini?

"Ho letto qualcosa".

Non sta provando a convincerli?

"No, i pallavolisti in questa fase di mercato dicono e non dicono. Spero che avremo una squadra fatta con criterio, in grado di cercare un altro miracolo".

Talvolta lo abbiamo visto presente alle gare della Lube. Con quali ex compagni è rimasto più legato e in contatto?

"Diamantini, Anzani e poi il preparatore Merazzi anche perché avendo figli piccoli si andava anche al mare insieme".

Che ne pensa dei primi due acquisti fatti dalla Lube, Loeppky e Gargiulo. Giocatori accomunati dal fatto di essere emersi nell’ultima stagione.

"La Lube è sempre molto brava nel programmare gli acquisti e li ha presi per tempo anticipando le concorrenti. Ha terminato un ciclo e sta comprando elementi che tra 2/3 anni la riporteranno a vincere".

Sorpreso del ritorno di Medei in panchina o anche per lei se lo meritava?

"Ci ha portato in finale in tutte e 5 le competizioni ed un’altra l’abbiamo fatta la stagione dopo. Purtroppo siamo stati battuti anche in modo sfortunato, meritava una seconda chance".

Che effetto fa pensare che sarà avversario della Lube?

"Ero emozionato nelle amichevoli praticamente senza pubblico, provate a immaginare quanto starò nervoso. Dovrò fare yoga o qualcosa di simile prima!".

Andrea Scoppa